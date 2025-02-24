Harem in Another World (18+) - готовы к приключениям на всю жизнь? Отправляйтесь в другой мир и столкнитесь с непреодолимой проблемой: спасите свой новый дом или создайте свой собственный идеальный гарем!
В HIAW вы можете следить за эпической историей, полной неожиданностей, сражаться с могущественными врагами, исследовать подземелья и строить замок своей мечты. Что лучше, так это то, что вы можете делать это со своими одноклассниками рядом с вами, создавая уникальную связь, когда вы спасаете мир или завоевываете его.
Воплотите в жизнь свои самые смелые мечты и проявите себя как настоящий герой или мастер соблазнения и создайте свое собственное королевство, полное красивых женщин. С HIAW вы можете испытать интерактивное приключение, которое одновременно захватывающее и приятное.
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