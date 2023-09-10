My Hero Rising (18+) - Вы поклонник аниме про супергероев? Теперь вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии в захватывающей игре для взрослых, основанной на вселенной Boku no Hero! С игрой и программным обеспечением Illusion Koikatsu вы можете создать свой собственный уникальный аватар и отправиться на поиски новых захватывающих приключений.





Испытайте невероятную графику и реалистичные взаимодействия, которые делают эту игру для взрослых намного больше, чем просто виртуальный мир. Взаимодействуйте с другими игроками, чтобы развивать отношения и видеть, куда они ведут — решать только вам!





Раскройте свою внутреннюю причуду и исследуйте мир Boku no Hero Academia с Koikatsu Illusion — революционной игрой-симулятором свиданий для взрослых. С реалистичной 3D-графикой, анимацией с захватом движения и мощным искусственным интеллектом вы можете создать собственного уникального героя и отправиться с ним в захватывающие приключения.