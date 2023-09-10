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My Hero Rising (18+)

My Hero Rising (18+) 0.83

30
7
Скачать (666 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.83
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 666 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
30
Комментарии:
1
Просмотров:
73 258

My Hero Rising (18+) - Вы поклонник аниме про супергероев? Теперь вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии в захватывающей игре для взрослых, основанной на вселенной Boku no Hero! С игрой и программным обеспечением Illusion Koikatsu вы можете создать свой собственный уникальный аватар и отправиться на поиски новых захватывающих приключений.


Испытайте невероятную графику и реалистичные взаимодействия, которые делают эту игру для взрослых намного больше, чем просто виртуальный мир. Взаимодействуйте с другими игроками, чтобы развивать отношения и видеть, куда они ведут — решать только вам!


Раскройте свою внутреннюю причуду и исследуйте мир Boku no Hero Academia с Koikatsu Illusion — революционной игрой-симулятором свиданий для взрослых. С реалистичной 3D-графикой, анимацией с захватом движения и мощным искусственным интеллектом вы можете создать собственного уникального героя и отправиться с ним в захватывающие приключения.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать My Hero Rising (18+) 0.83 взлом

Скачать My Hero Rising (18+)
666 Мб
Ссылка 2
666 Мб
Ссылка 3
666 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о My Hero Rising (18+)


Комментарии (1)
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Костя
Костя 10 сентября 2023 04:53
Можно русскую версию?
+18
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