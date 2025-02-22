Описание

Вам нравятся захватывающие научно-фантастические истории? Тогда Space Rescue Code Pink будет как раз для вас! Представляем историю Кина, разнорабочего и неквалифицированного ремонтника, который является частью трудолюбивой команды героев, которые отправляются на сложные спасательные миссии. Исследуйте неизвестное с захватывающими дух визуальными эффектами и захватывающими сюжетными линиями, предназначенными для аудитории 18+.





Станьте частью приключений Кина! Space Rescue Code Pink с уникальными персонажами, сложными миссиями и захватывающей сюжетной линией предлагает оригинальный и захватывающий опыт, который увлечет вас на несколько часов. Присоединяйтесь к тысячам других игроков, которые уже отправляются в межгалактическое приключение под руководством Кина. Откройте для себя потрясающий и захватывающий 3D-мир Space Rescue: Code Pink (18+). Летайте и исследуйте разные планеты в роли Кина, разнорабочего на космическом корабле. Помогите ему решить головоломки, сразиться с врагами и разгадать тайны вселенной с помощью немного пикантной начинки. Осмелитесь принять вызов?