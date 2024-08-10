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NPC Tales: The Shopkeeper (18+)

NPC Tales: The Shopkeeper (18+) 0.34

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Версия:
0.34
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 663
Скриншоты
Описание

NPC Tales: The Shopkeeper — это увлекательная техническая демонстрация, предлагающая первый взгляд на более масштабный проект, который исследует концепцию свободного использования фэнтези и размывания границ между реальностью и игровой механикой. В этой демонстрации вас ждет уникальный опыт погружения в мир, где обычные игровые NPC начинают оживать и вести себя неожиданным образом, выходящим за рамки привычных сценариев.


В роли игрока вы попадаете в мир, где остальные персонажи следуют типичным шаблонам NPC, реагируя только на заранее определенные игровые механики. Однако ваше преимущество заключается в том, что вы не ограничены этими рамками. У вас появляется возможность взаимодействовать с миром на более глубоком уровне, преодолевая ограничения простого игрового процесса и раскрывая скрытые возможности этого фэнтезийного мира.


NPC Tales: The Shopkeeper предлагает не просто взаимодействие с виртуальной реальностью, но и возможность заглянуть за кулисы традиционных ролевых игр. Демонстрация позволяет ощутить на себе, как мир, казалось бы, фиксированных сценариев, может трансформироваться благодаря вашему участию и нестандартным подходам. Это интригующее введение в проект, который обещает стать чем-то большим, чем просто игрой, предоставляя игрокам свободу исследовать, изменять и влиять на окружающий мир.


Информация о модах

Версия v0.34

🆕 Что нового: – Добавлены новые взаимодействия
– Добавлены новые анимации
Обновлён пользовательский интерфейс (UI)
– Проведены исправления ошибок

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Игра входит в подборки:
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Скачать NPC Tales: The Shopkeeper (18+) v0.34 MOD APK

Скачать NPC Tales: The Shopkeeper (18+) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб
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Старые версии NPC Tales: The Shopkeeper (18+)
Version TG 0.30 Version TG 0.25


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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