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Hitomis Sick Pleasure (18+)

Hitomis Sick Pleasure (18+) 0.71.5

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Версия:
0.71.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 670 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 223
Скриншоты
Описание

Hitomi's Sick Pleasure (18+) - это визуальный проект с откровенным контентом и уникальной рисованной графикой. В игре используется несколько главных персонажей, что позволяет взглянуть на события с разных точек зрения. Такой подход даёт игрокам возможность выбирать ту сторону, которая ближе их предпочтениям.


Игра выделяется продуманной картинкой и продолжительностью, которая будет только увеличиваться по мере развития сюжета. Хотя сюжетная линия может показаться знакомой, динамичное развитие событий и постоянные изменения ситуации делают игру захватывающей для тех, кто ценит проекты, не позволяющие расслабиться ни на минуту.


Hitomi's Sick Pleasure стоит внимания любителей жанра, где сюжет и персонажи постоянно движутся вперед, открывая новые грани истории и предоставляя игрокам богатый опыт взаимодействия.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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