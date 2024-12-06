Описание

Furtown: New Beginnings - это увлекательная игра, где вы играете за старшеклассника, недавно вернувшегося в город своего детства. Этот город населён разнообразными нелюдьми, и хотя главный герой - полукровка, это мало влияет на его повседневную жизнь.





Вашей задачей будет строить и развивать отношения с различными женскими персонажами, включая членов вашей семьи. Взаимодействуйте с ними, узнайте их истории и помогите им в их повседневных заботах. От выбора диалогов и действий будет зависеть развитие сюжета и ваших отношений.





Furtown: New Beginnings предлагает уникальный игровой опыт с акцентом на взаимодействие и развитие персонажей. Красочная графика, проработанные персонажи и увлекательный сюжет делают эту игру интересной и захватывающей. Наслаждайтесь жизнью в этом необычном городе, исследуйте его тайны и найдите своё место среди его обитателей!