Описание

Gacha Cummy - это новая захватывающая фэнтезийная Gacha RPG, где вы становитесь жрецом, избранным самим Ангелом Богатства Аурелианой, чтобы стать чемпионом ее Богини! Ваша божественная миссия проста, но опасна: уничтожить надвигающуюся угрозу Повелителя Демонов. Чтобы помочь вам в этом крестовом походе против Тьмы, Ангел дарует вам ритуал для призыва могущественных героинь из других миров.





В Gacha Cummy вы встретите множество знакомых лиц и сможете создавать команды, объединяя различных героинь с уникальными способностями. Ваша задача - формировать сильные и сбалансированные группы, чтобы противостоять силам зла и преодолеть все преграды на своем пути. Используйте стратегию и тактику, чтобы победить могущественных врагов и защитить свой мир.





Кроме того, Gacha Cummy предлагает вам возможность установить узы любви и дружбы со своими товарищами. Узнавайте их истории, улучшайте их навыки и создавайте уникальные связи, которые помогут вам в бою. Погрузитесь в это фэнтезийное приключение, где каждый ваш выбор имеет значение, и станьте истинным героем, готовым противостоять Тьме!