Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 035
Описание
Altered — увлекательная история о похищении, загадках и неожиданном возвращении. Главный герой был похищен в молодом возрасте, и только спустя 18 лет он возвращается домой. Но его возвращение не проходит незаметно: он не только изменился внешне, но и появляется вместе с загадочной женщиной по имени Саэко.
Вместе они раскрывают тайны прошлого и пытаются восстановить связи с определенными людьми из его прошлого. Игрокам предстоит узнать, что произошло с героем и Саэко за время их отсутствия, а также какие новые испытания и события ждут их в настоящем.
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