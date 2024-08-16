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Altered (18+)

Altered (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 035
Скриншоты
Описание

Altered — увлекательная история о похищении, загадках и неожиданном возвращении. Главный герой был похищен в молодом возрасте, и только спустя 18 лет он возвращается домой. Но его возвращение не проходит незаметно: он не только изменился внешне, но и появляется вместе с загадочной женщиной по имени Саэко.


Вместе они раскрывают тайны прошлого и пытаются восстановить связи с определенными людьми из его прошлого. Игрокам предстоит узнать, что произошло с героем и Саэко за время их отсутствия, а также какие новые испытания и события ждут их в настоящем.


Информация о модах

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Скачать Altered (18+) v0.4 MOD APK

Скачать Altered (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии Altered (18+)
Version 0.2 Version 0.3 Version TG 0.3 Version TG 0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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