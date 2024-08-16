Описание

Altered — увлекательная история о похищении, загадках и неожиданном возвращении. Главный герой был похищен в молодом возрасте, и только спустя 18 лет он возвращается домой. Но его возвращение не проходит незаметно: он не только изменился внешне, но и появляется вместе с загадочной женщиной по имени Саэко.





Вместе они раскрывают тайны прошлого и пытаются восстановить связи с определенными людьми из его прошлого. Игрокам предстоит узнать, что произошло с героем и Саэко за время их отсутствия, а также какие новые испытания и события ждут их в настоящем.