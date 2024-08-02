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My Place Is Cursed (18+)

My Place Is Cursed (18+) 0.7a.0

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Версия:
0.7a.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 617 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 171
Скриншоты
Описание

My Place Is Cursed — это захватывающая игра, в которой вы играете роль человека, ставшего управляющим многоквартирного дома своего деда. Вскоре после вашего переезда начинают происходить странные и необычные события, которые бросают вызов вашему пониманию реальности.


По мере того как вы исследуете и пытаетесь разгадать тайны здания, вы также сталкиваетесь с позитивными моментами. Среди этих загадочных событий вы встречаете девушку, которая живет в этом доме. Ваша встреча перерастает в более глубокие отношения, и ваши решения определяют, как будут развиваться эти отношения и каким будет финал истории.


My Place Is Cursed — это игра, в которой ваши действия и выборы влияют на сюжет и его исход. Исследуйте загадки, формируйте связи и решайте, как завершится ваша уникальная история.


Информация о модах

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Скачать My Place Is Cursed (18+) 617 Мб Ссылка 2 617 Мб
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Старые версии My Place Is Cursed (18+)
Version TG 0.5.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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