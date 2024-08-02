Описание

My Place Is Cursed — это захватывающая игра, в которой вы играете роль человека, ставшего управляющим многоквартирного дома своего деда. Вскоре после вашего переезда начинают происходить странные и необычные события, которые бросают вызов вашему пониманию реальности.





По мере того как вы исследуете и пытаетесь разгадать тайны здания, вы также сталкиваетесь с позитивными моментами. Среди этих загадочных событий вы встречаете девушку, которая живет в этом доме. Ваша встреча перерастает в более глубокие отношения, и ваши решения определяют, как будут развиваться эти отношения и каким будет финал истории.





My Place Is Cursed — это игра, в которой ваши действия и выборы влияют на сюжет и его исход. Исследуйте загадки, формируйте связи и решайте, как завершится ваша уникальная история.