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Lucky Phone (18+)

Lucky Phone (18+) 0.15

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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 232 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 660
Скриншоты
Описание

Lucky Phone — это интерактивная игра, напоминающая визуальный роман и симулятор телефона, где вы погружаетесь в сложные и увлекательные аспекты супружеских отношений. В этой игре ваша жена может исследовать свою сексуальность и отношения через различные фетиши, такие как хотвайфинг, нетораре и куколдинг, всегда в контексте полного согласия и уважения всех участников.


Сюжет разворачивается в формате текстовых сообщений и звонков, создавая ощущение реального общения через телефон. Вы сможете наблюдать за развитием отношений, принимать решения и влиять на их ход, исследуя эмоциональные и сексуальные грани вашего брака.


Ваша задача — поддерживать баланс между собственными чувствами и желаниями вашей жены, помогая ей в её исследованиях и открывая новые аспекты взаимоотношений. Игровой процесс насыщен драматическими моментами, эмоциональными выборами и интригующими поворотами, что делает игру захватывающим и незабываемым опытом.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Lucky Phone (18+) 232 Мб Ссылка 2 232 Мб
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Старые версии Lucky Phone (18+)
Version TG 0.13

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Lucky Phone (18+)


Комментарии (4)
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Гость
Гость 26 ноября 2024 21:39
Когда обнова?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 сентября 2024 00:04
Mikhail, Обновляеам как можем)
+2
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Mikhail
Mikhail 2 сентября 2024 18:21
Надо обнову, самое интересное началось(
+3
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Denn
Denn 23 августа 2024 13:49
Обновление бы)
+8
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