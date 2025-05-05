Описание

Lucky Phone — это интерактивная игра, напоминающая визуальный роман и симулятор телефона, где вы погружаетесь в сложные и увлекательные аспекты супружеских отношений. В этой игре ваша жена может исследовать свою сексуальность и отношения через различные фетиши, такие как хотвайфинг, нетораре и куколдинг, всегда в контексте полного согласия и уважения всех участников.





Сюжет разворачивается в формате текстовых сообщений и звонков, создавая ощущение реального общения через телефон. Вы сможете наблюдать за развитием отношений, принимать решения и влиять на их ход, исследуя эмоциональные и сексуальные грани вашего брака.





Ваша задача — поддерживать баланс между собственными чувствами и желаниями вашей жены, помогая ей в её исследованиях и открывая новые аспекты взаимоотношений. Игровой процесс насыщен драматическими моментами, эмоциональными выборами и интригующими поворотами, что делает игру захватывающим и незабываемым опытом.