Описание

Lusfield — это пародийная игра для взрослых, основанная на знаменитых мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама». В центре сюжета оказывается Фрай, который случайно телепортируется из своего привычного мира «Футурамы» во вселенную Симпсонов. Оказавшись в новом и совершенно незнакомом окружении, Фрай сталкивается с множеством забавных и непредсказуемых ситуаций.





Игрокам предстоит помочь Фраю найти способ вернуться обратно в свой мир. Путешествуя по Спрингфилду, Фрай будет встречаться с известными персонажами из «Симпсонов», решать различные головоломки и преодолевать неожиданные препятствия. Каждый шаг на пути к возвращению домой наполнен юмором и пародийными отсылками к оригинальным шоу.