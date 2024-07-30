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Lustfield (18+)

Lustfield (18+) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 492 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 281
Скриншоты
Описание

Lusfield — это пародийная игра для взрослых, основанная на знаменитых мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама». В центре сюжета оказывается Фрай, который случайно телепортируется из своего привычного мира «Футурамы» во вселенную Симпсонов. Оказавшись в новом и совершенно незнакомом окружении, Фрай сталкивается с множеством забавных и непредсказуемых ситуаций.


Игрокам предстоит помочь Фраю найти способ вернуться обратно в свой мир. Путешествуя по Спрингфилду, Фрай будет встречаться с известными персонажами из «Симпсонов», решать различные головоломки и преодолевать неожиданные препятствия. Каждый шаг на пути к возвращению домой наполнен юмором и пародийными отсылками к оригинальным шоу.


Информация о модах

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Скачать Lustfield (18+) v0.5 MOD APK

Скачать Lustfield (18+) 492 Мб Ссылка 2 492 Мб
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Старые версии Lustfield (18+)
Version 0.3 Version 0.4 Version TG 0.4 Version TG 0.3


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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