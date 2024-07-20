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Daughters of the Dragon (18+)

Daughters of the Dragon (18+) 0.194

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Версия:
0.194
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 225
Скриншоты
Описание

Отправляйтесь в эпическое приключение в Daughters of the Dragons, где вы, скромный крестьянин, неожиданно избраны кандидатом на роль легендарного наездника дракона. Это первый случай в истории, когда на эту роль выбирают мужчину, и никто не может объяснить, почему. Все остальные кандидаты, как и большинство персонажей при дворе Королевы драконов, — прекрасные и горячие девушки.


Вам предстоит погрузиться в запутанный и опасный мир драконьего замка, полный политических интриг, опасных союзов и таинственной магии. В этом мире каждое ваше решение может изменить ход событий, и ваша задача — пройти через все испытания, чтобы стать достойным наездником дракона.


Приготовьтесь к захватывающим приключениям, в которых вас ждут эпические сражения, сложные головоломки и незабываемые встречи с удивительными персонажами. Откройте для себя мир, где магия и драконы переплетаются с человеческими амбициями и страстями. В Daughters of the Dragons ваша смелость и мудрость станут ключом к выживанию и успеху.


Информация о модах

Версия v0.194

📸 Контент: – Более 1200 изображений и анимаций
📝 Сюжет: – Более 31 000 слов в диалогах
🔀 Игровой процесс: – Более 65 вариантов выбора
🏆 Достижения:195+ достижений, доступных для разблокировки

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Скачать Daughters of the Dragon (18+) v0.194 MOD APK

Скачать Daughters of the Dragon (18+) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
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Старые версии Daughters of the Dragon (18+)
Version TG 0.109


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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