Special Request: In the Web of Corruption (18+) 2.7
Special Request — порнографический криминальный роман, в котором все вращается вокруг коррупции, шантажа, унижения, проституции и различных фетишей. Молодая, успешная бизнес-леди Лора изо всех сил пытается удержать свою жизнь, став жертвой странной схемы шантажа со стороны могущественного преступного синдиката. Эта организация теперь контролирует каждый аспект ее существования. После злополучной ночи в городе с друзьями Лора оказывается под каблуком у мафии, решившей унизить ее при каждой возможности.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.