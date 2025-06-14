Описание

Special Request — порнографический криминальный роман, в котором все вращается вокруг коррупции, шантажа, унижения, проституции и различных фетишей. Молодая, успешная бизнес-леди Лора изо всех сил пытается удержать свою жизнь, став жертвой странной схемы шантажа со стороны могущественного преступного синдиката. Эта организация теперь контролирует каждый аспект ее существования. После злополучной ночи в городе с друзьями Лора оказывается под каблуком у мафии, решившей унизить ее при каждой возможности.