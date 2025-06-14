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Special Request: In the Web of Corruption (18+)

Special Request: In the Web of Corruption (18+) 2.7

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Версия:
2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 088
Скриншоты
Описание

Special Request  — порнографический криминальный роман, в котором все вращается вокруг коррупции, шантажа, унижения, проституции и различных фетишей. Молодая, успешная бизнес-леди Лора изо всех сил пытается удержать свою жизнь, став жертвой странной схемы шантажа со стороны могущественного преступного синдиката. Эта организация теперь контролирует каждый аспект ее существования. После злополучной ночи в городе с друзьями Лора оказывается под каблуком у мафии, решившей унизить ее при каждой возможности.


Информация о модах

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Скачать Special Request: In the Web of Corruption (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб
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Старые версии Special Request: In the Web of Corruption (18+)
Version TG 2.3

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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