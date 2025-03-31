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B.E.S.T (18+)

B.E.S.T (18+) Episode 4.01

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Версия:
Episode 4.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
11 148
Скриншоты
Описание

B.E.S.T (18+) - Наш герой с нетерпением ждет своей поездки в США на языковую программу, но он не знает, что его ждет нечто гораздо большее. Оказывается, он был избран среди множества кандидатов для участия в уникальной программе, организованной загадочным мистером Оруши. Эта таинственная программа предложит студентам серию тестов и испытаний с целью найти самого лучшего ученика.


На каждом этапе испытаний будут отсеиваться один или несколько участников, пока в конечном итоге не останется только один победитель. В этой игре стратегия, командная работа и умение строить отношения окажутся решающими факторами для достижения успеха. Вам предстоит принимать важные решения, которые определят судьбу нашего героя и его шансы на победу.


Сможете ли вы помочь нашему герою стать лучшим учеником и преуспеть в этой увлекательной и конкурентной игре? Ваше мастерство в планировании, стратегии и межличностных отношениях будет определять исход событий. Готовьтесь к захватывающему путешествию, полному интриг и испытаний, и помогите нашему герою достичь вершины и стать победителем.


Информация о модах

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Скачать B.E.S.T (18+) vEpisode 4.01 MOD APK

Скачать B.E.S.T (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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