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SlutCraft: Heat of the Sperm (18+)

SlutCraft: Heat of the Sperm (18+) 0.41

17
2
Скачать (1.6 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.41
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
17
Комментарии:
1
Просмотров:
32 532

SlutCraft: Heat of the Sperm (18+) - Кажется, Сара Керриган была верным членом Сыновей Корхала и преданно служила Арктуру Менгску. Она выполняла его приказы без сомнений и с полным преданностью. Но все изменилось в один момент, когда Менгск не простил ей за убийство своего отца.


Менгск предал Сару и предал ее секретную операцию на Тарсонисе, превратив ее жизнь в адское пленение. Тарсонис, когда-то столица Конфедерации, стала местом кровавой бани, и Сара стала пленницей в своей собственной истории. Но она узнала, что все это было лишь еще одним трудным испытанием на ее пути к новым возможностям. Возможностям стать сильнее, отомстить и получить удовольствие от своей мести. Сара не смирилась с обреченной ролью пленницы и приняла вызов, чтобы возродиться с новыми силами. Она превратилась в Зерг-Королеву, сливаясь с биологическими организмами и обретая неоспоримую мощь. Теперь она готова сразиться с Менгском и всеми, кто станет на ее пути.


Путь Сары Керриган, хотя и был полон боли и предательства, привел ее к возможности стать могущественной и жестокой. Она восстала из пепла, чтобы дать отпор своим врагам и добиться своей мести. И когда она появляется на горизонте, все знают, что последуют страх и разрушение. Так начинается новая глава в жизни Сары Керриган, ее стремление к мести и поиску справедливости. Вопреки всему, она не позволит своему прошлому определить ее будущее. Она станет оружием, способным сокрушить своих врагов и достичь своих целей.


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Полная версия

Скачать SlutCraft: Heat of the Sperm (18+) 0.41 взлом

Скачать SlutCraft: Heat of the Sperm (18+)
1.6 Гб
Ссылка 2
1.6 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о SlutCraft: Heat of the Sperm (18+)


Комментарии (1)
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Филицыя
Филицыя 2 апреля 2024 23:49
Тот случай когда у маленькой игры с характером (18+), сюжет прописан лучше чем у многомелеоной студий.
ИронИчно...
+1
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