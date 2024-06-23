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Wife in the Building! (18+)

Wife in the Building! (18+) 0.4.0

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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 868

Wife in the Building! (18+) - Приключение начинается для пары, которая переезжает в новый многоквартирный дом из-за неудобной ситуации. С иссякающими сбережениями они вместе с другими жильцами дома отправляются в увлекательное путешествие, чтобы воплотить свою мечту. В ходе игры основным фокусом будет взаимодействие, сотрудничество и разделение ресурсов между персонажами.


Игра будет предлагать разнообразные задания и испытания, которые пара и их соседи должны преодолеть вместе. Они будут использовать свои навыки и ресурсы, чтобы справиться с трудностями и достичь своей цели. Важной частью игрового процесса будет взаимодействие и сотрудничество между персонажами, чтобы максимизировать свои возможности и достичь успеха.


Важно отметить, что игра будет ориентирована на партнерство и совместное использование ресурсов, и в ней не будет элементов обмана и унижения. Она будет ставить акцент на сотрудничество и совместное преодоление препятствий, чтобы пара и их соседи могли достичь своей мечты и создать благополучное будущее для себя.


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