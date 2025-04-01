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The Headmaster – Mykock’s Manor Special (18+)

The Headmaster – Mykock’s Manor Special (18+) 0.3

Образование в кризисе, решения нестандартны, а ваша власть — почти безгранична
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

The Headmaster – Mykock’s Manor Special отправляет вас в не столь далёкое будущее, где система образования трещит по швам. В стране на грани социального и экономического обвала власти создают «специальные учреждения» для студентов старше 18 лет, не сдавших экзамены. Ваша роль — директор одного из таких заведений, приглашённый не просто как администратор, а как эксперт с весьма нетрадиционными методами воздействия и мотивации. Условия — нестандартные. Подход — ещё более гибкий.


В The Headmaster вы контролируете каждую мелочь: от распорядка дня до личной жизни подопечных. Ваша задача — превратить дисциплину в инструмент, влияние — в результат, а полномочия — в возможности. Как вы поступите: наведёте порядок с холодной эффективностью или позволите личным желаниям вмешаться в процесс? Всё зависит от вас. Mykock’s Manor — это не просто школа. Это территория, где власть работает без фильтра. И если вы справитесь здесь, то справитесь везде.


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Скачать The Headmaster – Mykock’s Manor Special (18+) 385 Мб Ссылка 2 385 Мб
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