Описание

Whispers of Desire — это глубокое и трогательное погружение в личную историю двух людей, оказавшихся на перепутье между привычным и неизведанным. Сара и Алекс — пара, в чьей жизни всё только начинается: новая глава, новые люди, новые возможности. Но с ними приходят и соблазны, которые вскрывают уязвимости даже в самых прочных связях. Что делать, когда комфорт сталкивается с искушением? И кто ты — тот, кем всегда был, или тот, кем только становишься?





В Whispers of Desire ты не просто наблюдаешь, а проживаешь отношения от первого лица — с обеих сторон. Эмоции, недомолвки, внутренние монологи и моменты сомнений становятся твоими. Всё здесь пронизано нюансами: мимолётные взгляды, молчание за ужином, выбор слов. Игра не предлагает простых решений — она ставит перед чувствами, которые нельзя игнорировать. Это история о доверии, утрате, открытиях и выборе, за который иногда приходится платить.