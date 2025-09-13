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Whispers of Desire (18+)

Whispers of Desire (18+) 0.1

Когда чувства шепчут громче слов, каждый выбор становится судьбоносным
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 792 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
159
Скриншоты
Описание

Whispers of Desire — это глубокое и трогательное погружение в личную историю двух людей, оказавшихся на перепутье между привычным и неизведанным. Сара и Алекс — пара, в чьей жизни всё только начинается: новая глава, новые люди, новые возможности. Но с ними приходят и соблазны, которые вскрывают уязвимости даже в самых прочных связях. Что делать, когда комфорт сталкивается с искушением? И кто ты — тот, кем всегда был, или тот, кем только становишься?


В Whispers of Desire ты не просто наблюдаешь, а проживаешь отношения от первого лица — с обеих сторон. Эмоции, недомолвки, внутренние монологи и моменты сомнений становятся твоими. Всё здесь пронизано нюансами: мимолётные взгляды, молчание за ужином, выбор слов. Игра не предлагает простых решений — она ставит перед чувствами, которые нельзя игнорировать. Это история о доверии, утрате, открытиях и выборе, за который иногда приходится платить.


Информация о модах

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Скачать Whispers of Desire (18+) 792 Мб Ссылка 2 792 Мб
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