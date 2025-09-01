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Monkey (18+)

Monkey (18+) Demo

Твое прошлое умеет ждать. Особенно, если оно вооружено и мстит
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Monkey — это не просто игра, это кинематографичная история о боли, выживании и попытке вырваться из плена прошлого. Ты вживаешься в роль мужчины, когда-то бывшего лучшим в своём деле — не убийцей, не солдатом, а переговорщиком, который закрывал вопросы, когда слова кончались. Он ушёл. Но такие, как он, не уходят. Потеря семьи стала последней каплей, и он попытался исчезнуть. 15 лет спустя — новый город, новая жизнь… и всё бы ничего, если бы тени прошлого не начали сгущаться снова.


В Monkey тебя ждёт история о том, как сложно отпустить и как легко всё потерять вновь. Это триллер, где каждое решение отзывается эхом, а каждый враг — это отголосок старых долгов. Атмосфера напряжённая, мрачная, насыщенная эмоциями и экшеном, который подаётся дозированно, но метко. Здесь не стреляют без причины. Здесь мстят. И если ты думаешь, что можно убежать от прошлого, приготовься — оно уже рядом.


Информация о модах

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Скачать Monkey (18+) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб
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