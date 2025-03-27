Описание

Mandatory Mentor (18+) – это визуальный проект для совершеннолетних, объединяющий текстовую RPG, нелинейный сюжет и анимешно-хентайное исполнение. Главный герой просыпается на тропическом острове, где сразу же находит записку, сообщающую о его неожиданном повышении в должности: ему поручено стать наставником дочери влиятельного человека. В течение ограниченного срока вам предстоит принимать важные решения, разрабатывать стратегию и использовать интерактивные возможности проекта, чтобы превратить проблемного подопечного в зрелую и уверенную личность.





Погружаясь в атмосферу аниме с элементами эротического искусства, игра предлагает глубокую систему выбора и тщательно проработанные анимационные сцены, позволяющие влиять на развитие сюжета. Каждый диалог и каждая сцена наполнены напряжением, юмором и неожиданными поворотами, создавая уникальный опыт для игрока. Откройте для себя мир интерактивной драмы и непредсказуемых испытаний, где каждое принятое решение имеет свои последствия и формирует судьбу героев в этом захватывающем приключении.