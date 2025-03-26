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NOCTIS (18+)

NOCTIS (18+) 0.01.00a

Погрузитесь в киберпанковый мир тайн, отношений и поиска смысла в будущем
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Версия:
0.01.00a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
331
Скриншоты
Описание

Noctis — это антиутопический визуальный роман, сочетающий элементы киберпанка и симулятора свиданий в мире, где технологии стирают границы между человеком и машиной. Вы окажетесь в мегаполисе, пропитанном легендами и скрытыми секретами, где каждое ваше решение влияет на жизнь окружающих и на баланс хрупкого общества, находящегося на грани коллапса.


В Noctis вам предстоит исследовать город, знакомиться с многогранными персонажами и строить глубокие связи — построение отношений здесь столь же важно, как и раскрытие загадок. Сюжет поднимает сложные вопросы о человечестве, моральном выборе и последствиях технологического прогресса, предлагая множество развилок и концовок. Каждый диалог и действие приближают вас к пониманию собственной роли в этом мире, где поиск истины становится путём к самопознанию.


Информация о модах

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Скачать NOCTIS (18+) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб
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