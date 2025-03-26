Описание

Noctis — это антиутопический визуальный роман, сочетающий элементы киберпанка и симулятора свиданий в мире, где технологии стирают границы между человеком и машиной. Вы окажетесь в мегаполисе, пропитанном легендами и скрытыми секретами, где каждое ваше решение влияет на жизнь окружающих и на баланс хрупкого общества, находящегося на грани коллапса.





В Noctis вам предстоит исследовать город, знакомиться с многогранными персонажами и строить глубокие связи — построение отношений здесь столь же важно, как и раскрытие загадок. Сюжет поднимает сложные вопросы о человечестве, моральном выборе и последствиях технологического прогресса, предлагая множество развилок и концовок. Каждый диалог и действие приближают вас к пониманию собственной роли в этом мире, где поиск истины становится путём к самопознанию.