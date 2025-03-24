Описание

Three and One: The Cursed Mansion рассказывает историю обычного дня, который оборачивается чередой странных происшествий. Вы — простой парень, которого кузен попросил подвезти его бывшую девушку Бьянку и её подруг Тори и Зои на фестиваль за городом. Эти девушки были «самыми крутыми» в школе, и ваши напряжённые отношения с ними таят старые обиды и недосказанности. Ночная остановка в отеле оказывается лишь началом — вскоре вам предстоит столкнуться с тайнами, скрытыми в стенах проклятого особняка, где прошлое и настоящее переплетаются в пугающем клубке загадок.





В ходе интерактивного повествования каждое ваше решение будет влиять на динамику группы и раскрывать новые сюжетные развилки, ведущие к множеству концовок — от неожиданно тёплых до по-настоящему жутких. Исследуйте мрачные коридоры особняка, находите скрытые улики и взаимодействуйте с персонажами, чьи мотивы остаются неясными до самого конца. Эта игра сочетает элементы триллера, психологической драмы и лёгкой социальной симуляции, превращая обычную поездку на фестиваль в незабываемое приключение, полное напряжения и непредсказуемости.