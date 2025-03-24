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Three and One: The Cursed Mansion (18+)

Three and One: The Cursed Mansion (18+) 0.15

Погрузитесь в атмосферу тайны, напряжённых отношений и необъяснимых событий
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Версия:
0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 540 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109
Скриншоты
Описание

Three and One: The Cursed Mansion рассказывает историю обычного дня, который оборачивается чередой странных происшествий. Вы — простой парень, которого кузен попросил подвезти его бывшую девушку Бьянку и её подруг Тори и Зои на фестиваль за городом. Эти девушки были «самыми крутыми» в школе, и ваши напряжённые отношения с ними таят старые обиды и недосказанности. Ночная остановка в отеле оказывается лишь началом — вскоре вам предстоит столкнуться с тайнами, скрытыми в стенах проклятого особняка, где прошлое и настоящее переплетаются в пугающем клубке загадок.


В ходе интерактивного повествования каждое ваше решение будет влиять на динамику группы и раскрывать новые сюжетные развилки, ведущие к множеству концовок — от неожиданно тёплых до по-настоящему жутких. Исследуйте мрачные коридоры особняка, находите скрытые улики и взаимодействуйте с персонажами, чьи мотивы остаются неясными до самого конца. Эта игра сочетает элементы триллера, психологической драмы и лёгкой социальной симуляции, превращая обычную поездку на фестиваль в незабываемое приключение, полное напряжения и непредсказуемости.


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Скачать Three and One: The Cursed Mansion (18+) 540 Мб Ссылка 2 540 Мб
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