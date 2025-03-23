Описание

Beastie Creed — уникальный визуальный роман для взрослой аудитории, переносящий игроков в мистический мир, где сила и страсть переплетаются в гонке за властью и признанием. Вы вступаете на путь искателя славы, готового преодолеть опасные испытания, чтобы доказать свою мощь и заслужить уважение. По мере продвижения вы встречаете красивых союзниц с уникальными историями. Создание гарема становится центральным элементом игры, сочетая стратегию, RPG и симулятор свиданий.





Каждое решение влияет на судьбу героя и отношения с персонажами, формируя сюжетные ветки и несколько концовок. Проходите испытания, развивайте навыки и укрепляйте связи, чтобы заслужить власть и признание. Эффектные визуальные сцены и глубокие эмоциональные взаимодействия создают приключенческий опыт, наполненный вызовами и соблазнительными моментами. Beastie Creed приглашает исследовать грани силы и желания, открывая новые секреты и возможности при каждом прохождении.