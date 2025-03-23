Описание

My Newborn Life In A Harem — интерактивная драма для взрослой аудитории, погружающая в мистическую историю возрождения и неожиданного долга. В день, когда вас предала любимая, вы попадаете под грузовик, но таинственная дьяволица дарит вам новую жизнь и изменяет внешность до неузнаваемости. Взамен она требует выплатить невероятную сумму — двадцать миллионов долларов, хотя истинной платой становится не деньги, а гаремное окружение, формируемое вашими отношениями и интимными связями с привлекательными женщинами.





По мере развития сюжета вам предстоит принимать решения, влияющие на судьбу героя и его новых союзниц, раскрывая их истории и скрытые мотивы. Вы будете балансировать между долгом и желанием, исследовать глубину эмоций и личных границ, формируя уникальный путь к свободе. Каждое взаимодействие открывает новые сюжетные ветки и концовки, превращая игру в насыщенное путешествие по миру, где сила чувств и искушений определяет истинную цену возрождения.