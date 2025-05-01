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Super Idol (18+)

Super Idol (18+) 1.0.0

Исследуйте мир шоу‑бизнеса через историю семьи, выборов и моральных дилемм
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 444 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
70
Скриншоты
Описание

Super Idol — сюжетно‑ориентированный визуальный роман, где вы берёте на себя роль музыкального продюсера, отвечающего за карьеру своей сестры Луна после трагической автокатастрофы. В стремлении пробиться в гламурном мире шоу‑бизнеса вам предстоит бросить вызов границам морали и власти, управляя отношениями с влиятельными артистами и принимая трудные решения, которые определят не только карьерный путь, но и глубокую эмоциональную связь между вами.


Игра разделена на три года с шестью этапами в каждом, создавая многовариантный сюжет, в котором каждый выбор влияет на судьбу Луны и вашу собственную. Выбирайте между сотрудничеством с легендарным музыкантом или поддержкой начинающей певицы, знакомьтесь с Джози Рэй, Ширли Лоусон, Дафной Бриггс и Литтл Кэнди, раскрывая скрытые таланты и личные мотивы каждого персонажа. Множество концовок отражают уникальные пути развития, позволяя наблюдать за превращением Луны в супер‑идола и её борьбой за место в музыкальной индустрии.


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Скачать Super Idol (18+) 444 Мб Ссылка 2 444 Мб

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