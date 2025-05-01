Описание

Super Idol — сюжетно‑ориентированный визуальный роман, где вы берёте на себя роль музыкального продюсера, отвечающего за карьеру своей сестры Луна после трагической автокатастрофы. В стремлении пробиться в гламурном мире шоу‑бизнеса вам предстоит бросить вызов границам морали и власти, управляя отношениями с влиятельными артистами и принимая трудные решения, которые определят не только карьерный путь, но и глубокую эмоциональную связь между вами.





Игра разделена на три года с шестью этапами в каждом, создавая многовариантный сюжет, в котором каждый выбор влияет на судьбу Луны и вашу собственную. Выбирайте между сотрудничеством с легендарным музыкантом или поддержкой начинающей певицы, знакомьтесь с Джози Рэй, Ширли Лоусон, Дафной Бриггс и Литтл Кэнди, раскрывая скрытые таланты и личные мотивы каждого персонажа. Множество концовок отражают уникальные пути развития, позволяя наблюдать за превращением Луны в супер‑идола и её борьбой за место в музыкальной индустрии.