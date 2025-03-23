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Liu Shan Maker (18+)

Liu Shan Maker (18+) 1.0.0

Стратегическое воспитание наследницы троецарствия: путь к миру и величию Шу Хань
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 415 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55
Скриншоты
Описание

Liu Shan Makerэпическая стратегия, действие которой разворачивается в завершающую эпоху Троецарствия, где вам предстоит примерить на себя роль верного советника и наставника молодой наследницы престола. В 223 году н.э. при умирающем императоре Лю Бэе вы получаете поручение заботиться о его дочери Лю Шен, помогая ей освоить искусство управления государством. Ваша цель — вырастить её в мудрого и справедливого правителя, способного превратить Шу Хань в сильную нацию и объединить Центральные равнины под единым знаменем.


Однако путь к величию полон испытаний: мятежные генералы, восстания на юге и наступление войск Цао Вэя ставят под угрозу стабильность королевства. Каждое принятое вами решение формирует уникальный сюжетный путь, раскрывая воспитание наследницы как баланс между политикой, дипломатией и военной тактикой. Продумывайте альянсы, укрепляйте внутреннюю власть и противостоите внешним угрозам — от вашего выбора зависит будущее Шу Хань и её правительницы.


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Скачать Liu Shan Maker (18+) 415 Мб Ссылка 2 415 Мб

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