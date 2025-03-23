Описание

Liu Shan Maker — эпическая стратегия, действие которой разворачивается в завершающую эпоху Троецарствия, где вам предстоит примерить на себя роль верного советника и наставника молодой наследницы престола. В 223 году н.э. при умирающем императоре Лю Бэе вы получаете поручение заботиться о его дочери Лю Шен, помогая ей освоить искусство управления государством. Ваша цель — вырастить её в мудрого и справедливого правителя, способного превратить Шу Хань в сильную нацию и объединить Центральные равнины под единым знаменем.





Однако путь к величию полон испытаний: мятежные генералы, восстания на юге и наступление войск Цао Вэя ставят под угрозу стабильность королевства. Каждое принятое вами решение формирует уникальный сюжетный путь, раскрывая воспитание наследницы как баланс между политикой, дипломатией и военной тактикой. Продумывайте альянсы, укрепляйте внутреннюю власть и противостоите внешним угрозам — от вашего выбора зависит будущее Шу Хань и её правительницы.