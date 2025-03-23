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DOGoddess (18+)

DOGoddess (18+) 1.03

Исследуйте нежную связь доверия и преданности в необычной симуляции отношений
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Версия:
1.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
80
Скриншоты
Описание

DOGoddess — это короткая и трогательная симуляция отношений, в которой вы вступаете в нежную и необычную связь с собачьей девочкой, символом искренней преданности и доверия. Ваша задача — делать продуманные подношения, выражая заботу и внимание, чтобы заслужить её благосклонность и укрепить эмоциональную связь. Простая механика и сосредоточенность на взаимодействии создают уютную атмосферу, позволяя сосредоточиться на чувствах персонажей и постепенном построении взаимопонимания.


По мере развития истории ваши действия и уровень привязанности определяют ход повествования и приводят к различным концовкам, отражающим силу вашей связи и глубину чувств. Каждое решение формирует уникальный путь, позволяя исследовать нюансы доверия, ответственности и преданности. Игра предлагает лёгкий, но насыщенный опыт, где тонкая эмоциональная динамика и минималистичный дизайн подчёркивают ценность искренних отношений, превращая короткое приключение в запоминающуюся историю о том, что значит быть рядом с тем, кто по‑настоящему доверяет вам.


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