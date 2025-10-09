Описание

Beneath the Surface — это глубокая интерактивная история, в которой вы примеряете роль преданного отца, чья жизнь приобретает новое значение благодаря появлению Майи — доброй и вдумчивой молодой женщины, ставшей неотъемлемой частью семьи. Её забота приносит утешение вам и вашей дочери Лили, но тонкие намёки и детали указывают на невидимые слои, скрывающие истинные мотивы и эмоции. Что лежит за границей видимого, и насколько далеко вы готовы зайти, чтобы узнать правду?





Ваши решения формируют уникальный путь, открывая или скрывая правду об отношениях, доверии и личных границах. С искренним повествованием, глубокими диалогами и тонкой атмосферой таинственности каждая сцена заставляет задуматься о природе связи между людьми. Каждая связь таит в себе секрет, и только ваш выбор определяет, доверитесь ли вы первому впечатлению или погрузитесь в исследование скрытых истин. Beneath the Surface предлагает насыщенный эмоциональный опыт, где любовь и сомнение сплетаются в цельную историю с множеством развилок и концовок.