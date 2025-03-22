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KingSized (18+)

KingSized (18+) 0.1.5

Погрузитесь в мир королевских интриг и магии через судьбу простого курьера
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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
104
Скриншоты
Описание

KingSized — это эпическая история, в которой вы выступаете простым курьером, чья задача доставить важное послание королю неожиданно превращается в участие в сложных дворцовых интригах, наполненных дипломатией, властью и магией. По мере развития сюжета герой обнаруживает, что обладает мощным оружием, способным изменить баланс сил в королевстве.


Вам предстоит принимать решения, влияющие на ход событий и отношения с влиятельными персонажами, исследовать великолепные залы дворца и тайные уголки королевства. Сражения сочетают стратегию и динамичный экшен, где управление силой оружия и использование магических способностей создаёт уникальный игровой опыт. Эта дворцовая интрига предлагает глубокую сюжетную кампанию с многочисленными развилками и неожиданными поворотами. В процессе путешествия вы встретите союзников и врагов, сможете развивать навыки героя, находить редкие артефакты и раскрывать скрытые тайны дворца. Каждый выбор влияет на финал истории, создавая множество концовок и обеспечивая высокую реиграбельность.


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Скачать KingSized (18+) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб
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