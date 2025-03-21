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Its a Bit Sudden (18+)

Its a Bit Sudden (18+) 0.01

Неожиданное знакомство с загадочной эльфийкой в лёгком фантастическом романе
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
60
Скриншоты
Описание

It’s a Bit Sudden, but Now I Have a Brown Elven Girlfriend (18+) — полностью кинетический роман для взрослой аудитории, который сочетает лёгкую атмосферу, мультяшный дизайн и элементы фэнтези. Проект выделяется высоким качеством рендеров, яркой стилистикой и ненавязчивым сюжетом, обеспечивая ненапрягающее прохождение с множеством милых и интригующих моментов. Взаимодействие ограничено чтением текста и наблюдением за анимациями, что позволяет погрузиться в историю без лишних усилий.


Главный герой скучает дома, лишённый дел и приключений, пока внезапное появление тёмной эльфийки не переворачивает его спокойную жизнь. Она так же ищет развлечений и отдыха, и их случайная встреча становится началом череды комичных, романтических и интимных сцен. Игрокам предстоит наблюдать, как развивается необычная связь между персонажами, раскрывая их характеры и внутренние желания в мультяшном стиле. Несмотря на простоту формата, сюжет наполнен теплом и лёгким юмором, что делает этот проект привлекательным для поклонников жанра.


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Скачать Its a Bit Sudden (18+) 210 Мб Ссылка 2 210 Мб
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