Описание

В этой необычной игре в виртуальной реальности вам предстоит отправиться на четыре уникальных уровня, где каждая локация наполнена деталями, отсылающими к популярным шоу, играм и музыкальным произведениям. Realm: 34 предлагает нестандартный подход к жанру, фокусируясь на изучении окружения и раскрытии множества скрытых сцен, одновременно сохраняя атмосферу «небезопасно для работы». Персонажи и объекты здесь анимированы, а их взаимодействие создаёт эффект живого мира, который хочется исследовать снова и снова.





Игровой процесс выстроен вокруг возможности разблокировать разнообразных героев и открывать новые сюжетные отсылки, что превращает каждую попытку прохождения в уникальный опыт. Особое внимание уделено анимированным сценам, которые плавно интегрированы в общий игровой поток и усиливают чувство погружения. Структура уровней рассчитана на повторные визиты, благодаря чему каждый игрок сможет обнаружить ранее скрытые детали и глубже понять контекст происходящего.