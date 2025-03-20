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Realm: 34 (18+)

Realm: 34 (18+) Demo

Погружение в насыщенный мир виртуального исследования с множеством интерактивных секретов
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В этой необычной игре в виртуальной реальности вам предстоит отправиться на четыре уникальных уровня, где каждая локация наполнена деталями, отсылающими к популярным шоу, играм и музыкальным произведениям. Realm: 34 предлагает нестандартный подход к жанру, фокусируясь на изучении окружения и раскрытии множества скрытых сцен, одновременно сохраняя атмосферу «небезопасно для работы». Персонажи и объекты здесь анимированы, а их взаимодействие создаёт эффект живого мира, который хочется исследовать снова и снова.


Игровой процесс выстроен вокруг возможности разблокировать разнообразных героев и открывать новые сюжетные отсылки, что превращает каждую попытку прохождения в уникальный опыт. Особое внимание уделено анимированным сценам, которые плавно интегрированы в общий игровой поток и усиливают чувство погружения. Структура уровней рассчитана на повторные визиты, благодаря чему каждый игрок сможет обнаружить ранее скрытые детали и глубже понять контекст происходящего.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Realm: 34 (18+) 2.4 Гб Ссылка 2 2.4 Гб
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