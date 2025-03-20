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Waifu Faculty (18+)

Waifu Faculty (18+) 0.01

Погрузитесь в уникальную академическую жизнь среди очаровательных аниме‑персонажей
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 643 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В Waifu Faculty игроки попадают в необычный университет, где учеба переплетается с атмосферой аниме‑приключения. Вас ждёт уникальная академия, наполненная харизматичными персонажами разных жанров, каждый из которых обладает собственной историей и характером. Вместо привычных лекций вы будете посещать занятия, участвовать в клубах и проводить время в общении с очаровательными аниме‑персонажами, раскрывая тайны кампуса и находя неожиданные сюжетные повороты.


Геймплей сочетает визуальную новеллу и симулятор жизни, позволяя выбирать диалоги, влиять на отношения и исследовать тщательно проработанные локации. Увлекательный сюжет развивается через встречи, события и мини‑игры, открывая новые возможности и секреты с каждым днём. Настройте внешний вид героя, создайте собственный стиль взаимодействия и наблюдайте за тем, как развиваются связи между персонажами. Waifu Faculty предлагает насыщенный опыт для тех, кто ценит атмосферу дружеских отношений, юмор и лёгкую романтику без чрезмерной откровенности.


Информация о модах

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Скачать Waifu Faculty (18+) 643 Мб Ссылка 2 643 Мб
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