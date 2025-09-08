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Funtastic Funfair (18+)

Funtastic Funfair (18+) 0.1a

Погрузитесь в мир ярмарочных тайн, волшебства ночных приключений и захватывающих открытий
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Версия:
0.1a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
151
Скриншоты
Описание

Funtastic Funfair – визуальный роман для взрослых, где каждая улица ярмарки наполнена атмосферой веселья и загадок. На этой самой веселой ярмарке вас ждёт возможность испытать множество сюжетных линий, встретить артистичных продавцов, искателей острых ощущений и даже предсказателей судьбы, каждый из которых хранит свою историю. Интерактивная главная карта позволяет свободно исследовать ярко оформленные места: от загадочного дома ужасов до манящего колеса обозрения, а также оживлённые продовольственные лавки, где каждое заведение скрывает свою уникальную атмосферу и тайну. Здесь прошлое перемешивается с настоящим, и каждое ваше решение приближает вас к разгадке множества секретов, ожидающих своего открытия.


Погружаясь в жизнь ярмарки, вы естественно становитесь участником множества встреч и событий, где каждое испытание и достижение оставляют незабываемый след в вашем путешествии. Ночная сторожевая служба открывает новый, ещё более захватывающий мир, где тьма скрывает не только опасности, но и редкие коллекционные предметы, раскрывающие историю каждого уголка этого мира. Участвуйте в забавных конкурсах, от поедания хот-догов до поиска скрытых артефактов, и ощутите, как каждое касание мира пробуждает в вас Интрига и дарует незабываемое Приключение.


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Скачать Funtastic Funfair (18+) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб
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