Описание

В Surviving My Family (18+) главный герой оказывается в эпицентре зомбиапокалипсиса, где реальность рушится на глазах, а мир погружается в хаос. Благодаря тому, что его отец провёл многие годы, оттачивая навыки выживания в различных сценариях конца света, протагонист уже с детства знаком с искусством спасения в экстремальных условиях. Вместе с семьёй и группой единомышленников он находит относительно безопасное убежище, где, несмотря на общее чувство тревоги, проблески надежды всё же дают шанс на выживание. Однако, даже в этом укрытии не проходит и дня без новых испытаний: жестокие погодные условия, постоянное присутствие зомби и внутренние противоречия между выжившими превращают каждый миг в битву за жизнь, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в один сложный узор.





Собравшиеся люди, вынужденные разделить ограниченное пространство убежища, постепенно начинают сталкиваться с психологическими и моральными конфликтами. Под давлением стресса и постоянной угрозы внешнего мира некоторые видят в апокалипсисе возможность для реализации давно запретных фантазий, что приводит к возникновению непреодолимых дилеммы в отношениях между членами группы. Каждый новый день приносит не только физические испытания, но и эмоциональные переживания, заставляя пересмотреть ценности, доверие и понятие семьи. Выбор между личными желаниями и необходимостью сохранить единство становится главным вызовом, превращая историю в глубокое исследование человеческой души в условиях настоящего конца света.