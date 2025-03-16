android-1.ru / Игры / Эротические игры / Surviving My Family (18+)
Surviving My Family (18+)

Surviving My Family (18+) Ch 1

Погружение в зомбиапокалиптический мир, где личные амбиции и выживание переплетаются
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Ch 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 889 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Surviving My Family (18+) главный герой оказывается в эпицентре зомбиапокалипсиса, где реальность рушится на глазах, а мир погружается в хаос. Благодаря тому, что его отец провёл многие годы, оттачивая навыки выживания в различных сценариях конца света, протагонист уже с детства знаком с искусством спасения в экстремальных условиях. Вместе с семьёй и группой единомышленников он находит относительно безопасное убежище, где, несмотря на общее чувство тревоги, проблески надежды всё же дают шанс на выживание. Однако, даже в этом укрытии не проходит и дня без новых испытаний: жестокие погодные условия, постоянное присутствие зомби и внутренние противоречия между выжившими превращают каждый миг в битву за жизнь, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в один сложный узор.


Собравшиеся люди, вынужденные разделить ограниченное пространство убежища, постепенно начинают сталкиваться с психологическими и моральными конфликтами. Под давлением стресса и постоянной угрозы внешнего мира некоторые видят в апокалипсисе возможность для реализации давно запретных фантазий, что приводит к возникновению непреодолимых дилеммы в отношениях между членами группы. Каждый новый день приносит не только физические испытания, но и эмоциональные переживания, заставляя пересмотреть ценности, доверие и понятие семьи. Выбор между личными желаниями и необходимостью сохранить единство становится главным вызовом, превращая историю в глубокое исследование человеческой души в условиях настоящего конца света.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Surviving My Family (18+) vCh 1 MOD APK

Скачать Surviving My Family (18+) 889 Мб Ссылка 2 889 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Breaking Ties (18+)
Breaking Ties (18+)
Version: 0.1
Grandpa’s Visit (18+)
Grandpa’s Visit (18+)
Version: 5.0
One Week Away (18+)
One Week Away (18+)
Version: 0.1.5
Our Netorase Story (18+)
Our Netorase Story (18+)
Version: 0.1
Deathless (18+)
Deathless (18+)
Version: Ch.1
Sexting my GF (18+)
Sexting my GF (18+)
Version: 1.1
Ark: ReCode (Мод меню)
Ark: ReCode (Мод меню)
Version: 1.1.1.99298
Just Married (18+)
Just Married (18+)
Version: S.1 Ep.1

Отзывы о Surviving My Family (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив