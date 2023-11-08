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Back Door Connection (18+)

Back Door Connection (18+) 5.0

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Версия:
5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 213
Скриншоты
Описание

Back Door Connection - это захватывающая история о Джеймсе, молодом хакере, который сталкивается с множеством вызовов в своей жизни. Внутри своей семьи он пытается справиться с расточительностью своих сестер и одержимостью своей матери социальным статусом. Бывает, что быть единственным мужчиной в доме бывает непросто.


Однако у Джеймса есть и другая сторона его жизни - тайная жизнь хакера. Вместе со своими друзьями-хакерами, Викторией и Алексом, они усердно работают, используя свои навыки, чтобы помогать другим людям и одновременно раскрывать скрытые истины в мире, где царят коды и ложь.


Игра предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир хакеров и их волнующих приключений, расследований и борьбы за справедливость. Сможете ли вы помочь Джеймсу и его друзьям раскрывать тайны и бороться с теми, кто пытается скрыть правду?


Информация о модах

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Скачать Back Door Connection (18+) v5.0 MOD APK

Скачать Back Door Connection (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
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Старые версии Back Door Connection (18+)
Version Ch.3 Version Ch. 4.0 Version TG Ch. 4.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Back Door Connection (18+)


Комментарии (1)
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9onees
9onees 13 октября 2024 01:51
Во всех играх происходит сбой невозможно даже начать игру
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