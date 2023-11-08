Back Door Connection - это захватывающая история о Джеймсе, молодом хакере, который сталкивается с множеством вызовов в своей жизни. Внутри своей семьи он пытается справиться с расточительностью своих сестер и одержимостью своей матери социальным статусом. Бывает, что быть единственным мужчиной в доме бывает непросто.
Однако у Джеймса есть и другая сторона его жизни - тайная жизнь хакера. Вместе со своими друзьями-хакерами, Викторией и Алексом, они усердно работают, используя свои навыки, чтобы помогать другим людям и одновременно раскрывать скрытые истины в мире, где царят коды и ложь.
Игра предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир хакеров и их волнующих приключений, расследований и борьбы за справедливость. Сможете ли вы помочь Джеймсу и его друзьям раскрывать тайны и бороться с теми, кто пытается скрыть правду?
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