«Мастер Айвза» предлагает глубокий и сложный геймплей, где каждое решение, принимаемое игроком, может иметь далеко идущие последствия. Это мир, где стратегия, тактика и быстрые рефлексы объединяются, чтобы предоставить уникальное игровое преживание.





Помимо традиционных испытаний, игроки также будут иметь возможность участвовать в крупных событиях и заданиях, которые будут влиять на ход всей игровой истории. Каждый игрок имеет шанс оставить свой след в этом мире, стать героем или злодеем, на выбор. PvP-сообщество игры особенно активно, предоставляя игрокам место для того чтобы испытать свои навыки против других в соревновательной среде. От командных сражений до одиночных дуэлей, каждый найдет для себя занятие по душе.





А для тех, кто предпочитает более спокойный опыт, режим Safe-for-Work предлагает возможность исследовать игровой мир, участвовать в различных миссиях и заданиях без риска столкновения с другими игроками.