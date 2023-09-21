Master of Ives (18+) 391
Глубокий и сложный геймплей с важными решениями
«Мастер Айвза» предлагает глубокий и сложный геймплей, где каждое решение, принимаемое игроком, может иметь далеко идущие последствия. Это мир, где стратегия, тактика и быстрые рефлексы объединяются, чтобы предоставить уникальное игровое преживание.
Помимо традиционных испытаний, игроки также будут иметь возможность участвовать в крупных событиях и заданиях, которые будут влиять на ход всей игровой истории. Каждый игрок имеет шанс оставить свой след в этом мире, стать героем или злодеем, на выбор. PvP-сообщество игры особенно активно, предоставляя игрокам место для того чтобы испытать свои навыки против других в соревновательной среде. От командных сражений до одиночных дуэлей, каждый найдет для себя занятие по душе.
А для тех, кто предпочитает более спокойный опыт, режим Safe-for-Work предлагает возможность исследовать игровой мир, участвовать в различных миссиях и заданиях без риска столкновения с другими игроками.
1. Меню
2. Всегда используемый навык.
Требуется автоигра, доступна после нескольких этапов.
ПРИМЕЧАНИЕ . Я обновляю только в случае принудительного обновления игры. Нажмите «Позже», чтобы пропустить обновление.
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