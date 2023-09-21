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Master of Ives (18+)

Master of Ives (18+) 391

Глубокий и сложный геймплей с важными решениями
11
5
Скачать (140 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
391
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
5
Просмотров:
31 023

«Мастер Айвза» предлагает глубокий и сложный геймплей, где каждое решение, принимаемое игроком, может иметь далеко идущие последствия. Это мир, где стратегия, тактика и быстрые рефлексы объединяются, чтобы предоставить уникальное игровое преживание.


Помимо традиционных испытаний, игроки также будут иметь возможность участвовать в крупных событиях и заданиях, которые будут влиять на ход всей игровой истории. Каждый игрок имеет шанс оставить свой след в этом мире, стать героем или злодеем, на выбор. PvP-сообщество игры особенно активно, предоставляя игрокам место для того чтобы испытать свои навыки против других в соревновательной среде. От командных сражений до одиночных дуэлей, каждый найдет для себя занятие по душе.


А для тех, кто предпочитает более спокойный опыт, режим Safe-for-Work предлагает возможность исследовать игровой мир, участвовать в различных миссиях и заданиях без риска столкновения с другими игроками.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Всегда используемый навык.

Требуется автоигра, доступна после нескольких этапов.


ПРИМЕЧАНИЕ . Я обновляю только в случае принудительного обновления игры. Нажмите «Позже», чтобы пропустить обновление.

Скачать Master of Ives (18+) 391 взлом

Скачать Master of Ives (18+)
140 Мб
Ссылка 2
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Master of Ives (18+)


Комментарии (5)
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Jarvis
Jarvis 3 декабря 2023 06:59
Версия 215, всë ещë чëрный экран))
0
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GANGSTA
GANGSTA 5 ноября 2023 21:23
Черный экран что-то качает очень долго и нудно, размер приложения дошёл до 40гб и я за*бался проверять на втором телефоне, самое интересное
скорость показывает мол приложение не используется, а размер магическим образом растёт, принудительно отключить интернет прерывает рост в размере установленного приложение, очень много вопросов без ответов по данного взломанного релиза, после чего удалил.
-1
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Jarvis
Jarvis 5 ноября 2023 07:06
Версия 196 всë ещë чëрный экран
+1
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GANGSTA
GANGSTA 1 октября 2023 08:04
Сколько весит в общем игра? (Не установочный апк)
-1
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GANGSTA
GANGSTA 21 сентября 2023 23:05
Черный экран версия 136
-1
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