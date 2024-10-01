Power Shaggy представляет собой новое приключение для нашей любимой команды исследователей паранормальных явлений. После того как последний кейс не сложился для команды как нужно, они оказались в сложном положении в незнакомом городе, далеко от дома.
Однако Шэгги обнаруживает в себе неожиданные способности, которые могут пригодиться в этом загадочном месте. Его новые навыки могут помочь разгадать тайны города и обнаружить темные секреты, которые скрывают его жители.
Как всегда, команда будет расследовать странные исчезновения, сталкиваться с призраками и другими сверхъестественными сущностями. Но на этот раз у них есть секретное оружие - усиленный Шэгги. С его новыми способностями и смелостью, он готов противостоять любой угрозе и защитить своих друзей. С каждым новым уровнем игры, игроки будут погружаться в глубокие и интригующие сюжетные линии, раскрывая тайны города по мере своего продвижения. Новые головоломки, новые персонажи и удивительные открытия ждут их на каждом шагу.
Power Shaggy - это не только приключение полное мистики и тайн, но и история о дружбе, смелости и верности своим принципам. Погрузитесь в этот новый мир с Шэгги и его командой и разгадайте все тайны этого мистического города.
Версия 0.0.8.3 Public+Fix2
Исправления:
– Исправлена случайная сцена при посещении комнаты девушек
– Исправлен серый и белый экран, появлявшийся вместо фона при визите к девушкам
– Исправлена ошибка, из-за которой Дафна появлялась без фона комнаты
– Переписан скрипт расписания и диалоги при визите к девушкам в комнату
– Исправлен баг, из-за которого сцена в полицейском участке не работала в английской версии
Контент:
– Добавлены опции сцен с девушками в купальниках при их посещении
Скачать Shaggy’s Power (18+) v0.0.8.3 Public MOD APK
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