Between Shadows: Yuria’s Passion - это захватывающая предыстория к "Теням желания", разворачивающаяся за 5 лет до основных событий. Юрия, вместе со своим мужем Элвином и дочерью Майли, отправляется в длительное путешествие из США в Конго. Элвин, востребованный специалист, получает работу в одном из самых бедных приютов Конго, где Юрия также начинает свою практику психолога.





Однако среди беженцев в приюте находится один человек, который сразу же проявляет навязчивый интерес к Юрии. Его одержимость становится очевидной, и Юрия оказывается перед сложным выбором: сможет ли она разгадать истинные намерения этого человека, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля?





История становится еще более напряженной, когда Юрия начинает осознавать, что сама начинает испытывать странные чувства к этому человеку. Сможет ли она сохранить профессионализм и не поддаться своим эмоциям, или работа психолога станет ее крахом? В этом психологическом триллере, наполненном интригами и опасностями, Юрия должна будет сделать сложный выбор, который изменит ее жизнь навсегда.