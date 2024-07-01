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Between Shadows: Yuria’s Passion (18+)

Between Shadows: Yuria’s Passion (18+) 1.1

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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 313 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
147

Between Shadows: Yuria’s Passion - это захватывающая предыстория к "Теням желания", разворачивающаяся за 5 лет до основных событий. Юрия, вместе со своим мужем Элвином и дочерью Майли, отправляется в длительное путешествие из США в Конго. Элвин, востребованный специалист, получает работу в одном из самых бедных приютов Конго, где Юрия также начинает свою практику психолога.


Однако среди беженцев в приюте находится один человек, который сразу же проявляет навязчивый интерес к Юрии. Его одержимость становится очевидной, и Юрия оказывается перед сложным выбором: сможет ли она разгадать истинные намерения этого человека, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля?


История становится еще более напряженной, когда Юрия начинает осознавать, что сама начинает испытывать странные чувства к этому человеку. Сможет ли она сохранить профессионализм и не поддаться своим эмоциям, или работа психолога станет ее крахом? В этом психологическом триллере, наполненном интригами и опасностями, Юрия должна будет сделать сложный выбор, который изменит ее жизнь навсегда.


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Скачать Between Shadows: Yuria’s Passion (18+) 313 Мб Ссылка 2 313 Мб

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