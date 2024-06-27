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God among Kings (18+)

God among Kings (18+) 0.182

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Версия:
0.182
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 682 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33

God among Kings (18+) - это захватывающий проект с откровенным контентом, в котором сочетаются приключения и погружение в тщательно проработанный фэнтезийный мир. Игра предлагает игрокам эпические события и драматические повороты в жизни главного героя, который получил заветный статус лорда. Став владельцем земель, богатств и множества проблем, оставленных предыдущим обладателем титула, главный герой сталкивается с многочисленными вызовами и задачами.


Вам предстоит решать различные проблемы и управлять своими владениями, стремясь укрепить свою власть и процветание земель. Враги и конкуренты не дремлют, постоянно угрожая вашему положению. Вам придется быстро и эффективно действовать, чтобы защитить свои интересы и предотвратить заговоры, направленные против вас.


God among Kings (18+) предлагает богатый и увлекательный игровой процесс, где каждый ваш выбор имеет значение. Исследуйте мир, взаимодействуйте с персонажами, участвуйте в интригах и сражениях, и постарайтесь сохранить свою власть в условиях постоянных угроз и изменений.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать God among Kings (18+) 682 Мб Ссылка 2 682 Мб

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