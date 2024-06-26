MaI0 Interactive — это захватывающая визуальная новелла, основанная на мифологии SCP Foundation. После нескольких дней, когда за вами наблюдал SCP-1471-A, известный как MalO, события принимают неожиданный оборот. MalO наконец решает выйти из тени и вступить с вами в контакт.





Теперь ваша жизнь меняется, когда MalO проявляет живой интерес к вам. Ваша задача — взаимодействовать с этим загадочным существом, узнавать его лучше и решать, как развиваться ваши отношения. Ваша любопытство и осторожность помогут вам разгадать тайны, связанные с MalO.





Игра предлагает уникальный сюжет и интерактивные элементы, которые увлекают с первых минут. Погружайтесь в мир, где фантазия и реальность переплетаются, и откройте для себя все тайны, которые скрываются за глазами SCP-1471-A.