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MaI0 Interactive (18+)

MaI0 Interactive (18+) 1.5

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Версия:
1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
83

MaI0 Interactive — это захватывающая визуальная новелла, основанная на мифологии SCP Foundation. После нескольких дней, когда за вами наблюдал SCP-1471-A, известный как MalO, события принимают неожиданный оборот. MalO наконец решает выйти из тени и вступить с вами в контакт.


Теперь ваша жизнь меняется, когда MalO проявляет живой интерес к вам. Ваша задача — взаимодействовать с этим загадочным существом, узнавать его лучше и решать, как развиваться ваши отношения. Ваша любопытство и осторожность помогут вам разгадать тайны, связанные с MalO.


Игра предлагает уникальный сюжет и интерактивные элементы, которые увлекают с первых минут. Погружайтесь в мир, где фантазия и реальность переплетаются, и откройте для себя все тайны, которые скрываются за глазами SCP-1471-A.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать MaI0 Interactive (18+) 1.5 взлом

Скачать MaI0 Interactive (18+) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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