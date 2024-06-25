Fate Won’t Separate Us - Вы играете за Иеремию, человека с прекрасными отношениями с Фрейей. Ваша жизнь была на пути к исправлению, пока вы не встретили странного старика. Этот таинственный и, казалось бы, безумный старик уменьшил ваш член и предъявил вам условие: выполнить десять миссий, чтобы вернуть свою мужественность.





Каждая миссия представляет собой уникальное испытание, требующее от вас ловкости, смекалки и быстроты. Только успешно пройдя все задания, вы сможете восстановить свою прежнюю жизнь. Однако на пути вас подстерегают опасности. Хищник, готовый в любой момент напасть на Фрейю, добавляет остроты и срочности в ваши действия.





Fate Won’t Separate Us сочетает в себе элементы квеста и приключений, заставляя вас балансировать между выполнением миссий и защитой своей возлюбленной. Погрузитесь в захватывающую историю, полную неожиданностей, и докажите, что никакие испытания не смогут разлучить вас с тем, кого вы любите.