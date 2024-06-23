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PMC Promiscuity (18+)

PMC Promiscuity (18+) 1.1.1 Steam

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Версия:
1.1.1 Steam
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

PMC Promiscuity — это увлекательная игра, где вам предстоит взять на себя роль новичка, вступающего в знаменитую Международную частную военную компанию "Мантикора". Однако вскоре вы обнаружите, что намерения ваших новых коллег-пушистиков далеко не так профессиональны, как ожидалось!


В течение первых нескольких недель вашей новой работы вам предстоит удовлетворять потребности двух сестер кицунэ, которые станут вашими начальницами. Но на этом ваши обязанности не заканчиваются — ваши коллеги также будут весьма требовательны! Ваша задача — поддерживать компанию в рабочем состоянии, делая все возможное для эффективной работы команды, и быстро становиться их любимым средством снятия стресса.


Игра погружает вас в мир, где похотливые разговоры между сотрудниками становятся обычным делом, и вам придется проявить все свои навыки и таланты, чтобы угодить всем и каждому. PMC Promiscuity предлагает уникальный и увлекательный геймплей, полный интриг и неожиданных поворотов, где профессиональные и личные отношения переплетаются самым неожиданным образом.


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Информация о модах

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Скачать PMC Promiscuity (18+) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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