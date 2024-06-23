PMC Promiscuity — это увлекательная игра, где вам предстоит взять на себя роль новичка, вступающего в знаменитую Международную частную военную компанию "Мантикора". Однако вскоре вы обнаружите, что намерения ваших новых коллег-пушистиков далеко не так профессиональны, как ожидалось!





В течение первых нескольких недель вашей новой работы вам предстоит удовлетворять потребности двух сестер кицунэ, которые станут вашими начальницами. Но на этом ваши обязанности не заканчиваются — ваши коллеги также будут весьма требовательны! Ваша задача — поддерживать компанию в рабочем состоянии, делая все возможное для эффективной работы команды, и быстро становиться их любимым средством снятия стресса.





Игра погружает вас в мир, где похотливые разговоры между сотрудниками становятся обычным делом, и вам придется проявить все свои навыки и таланты, чтобы угодить всем и каждому. PMC Promiscuity предлагает уникальный и увлекательный геймплей, полный интриг и неожиданных поворотов, где профессиональные и личные отношения переплетаются самым неожиданным образом.