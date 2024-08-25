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Four Nations: A Shady Part of Me (18+)

Four Nations: A Shady Part of Me (18+) Demo

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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
275

Four Nations: A Shady Part of Me — это захватывающая ролевая игра, где вы входите в роль Хор'ния, духа, изгнанного из мира духов за его бурные увеселения. Теперь оказавшись на Земле, Хор'ний зависит от Аватара — единственного моста между мирами, который может помочь ему вернуться домой. Но это не означает, что путь домой не может быть весёлым и полным приключений.


В процессе игры "Four Nations: A Shady Part of Me", игроки исследуют различные земли, взаимодействуют с другими духами и земными существами, участвуют в заданиях и выполняют миссии, чтобы заработать доверие и поддержку Аватара. Каждый выбор и действие Хор'ния могут влиять на его отношения с другими персонажами, что добавляет элемент стратегического планирования и глубины в игру. Ваша задача — маневрировать между светом и тенью, используя уникальные способности Хор'ния для решения головоломок и преодоления препятствий.


Она отличается великолепной графикой и атмосферным оформлением, которые полностью погружают игроков в магический и интригующий мир. Сюжет игры разворачивается в мире, где духовное и земное тесно переплетены, предлагая глубокий и многоуровневый рассказ о искуплении, поисках и удовольствиях. Игра построена на сложной моральной дилемме и позволяет игрокам по-новому взглянуть на понятие дома и принадлежности.


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Скачать Four Nations: A Shady Part of Me (18+) Demo взлом

Скачать Four Nations: A Shady Part of Me (18+) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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