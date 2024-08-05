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Innocent Nurses (18+)

Innocent Nurses (18+) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
100

Innocent Nurses – это захватывающая игра в жанре визуального романа, где главный герой просыпается в неизвестной больнице без воспоминаний о прошлом. Единственная подсказка о его текущем положении исходит от медсестры Трикси, которая сообщает, что его состояние вызвано укусом токсичного животного. Теперь игроку предстоит исследовать своё непосредственное окружение, строить отношения с персоналом больницы и пытаться восстановить память.


Геймплей сочетает элементы поиска предметов и решения головоломок с ведением диалогов, что позволяет игрокам глубже погрузиться в историю и взаимодействовать с другими персонажами. Главное внимание уделяется исследованию множества закрытых и открытых локаций больницы, каждая из которых скрывает свои тайны и предметы, ключевые для продвижения по сюжету. Игроки могут влиять на развитие истории, принимая решения в критических моментах, что ведёт к различным концовкам.


Одна из выдающихся черт "Innocent Nurses" – наличие говорящих часов, которые висят на стене больничной палаты. Этот мистический элемент добавляет игре нотку магического реализма и служит как напоминание о том, что не всё в этой больнице так просто, как кажется. Часы могут предлагать загадочные подсказки или комментарии, которые помогают разгадывать сюжетные арки и могут быть ключом к раскрытию тайн главного героя и его прошлого.


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Скачать Innocent Nurses (18+) 0.3 взлом

Скачать Innocent Nurses (18+) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

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