Innocent Nurses – это захватывающая игра в жанре визуального романа, где главный герой просыпается в неизвестной больнице без воспоминаний о прошлом. Единственная подсказка о его текущем положении исходит от медсестры Трикси, которая сообщает, что его состояние вызвано укусом токсичного животного. Теперь игроку предстоит исследовать своё непосредственное окружение, строить отношения с персоналом больницы и пытаться восстановить память.





Геймплей сочетает элементы поиска предметов и решения головоломок с ведением диалогов, что позволяет игрокам глубже погрузиться в историю и взаимодействовать с другими персонажами. Главное внимание уделяется исследованию множества закрытых и открытых локаций больницы, каждая из которых скрывает свои тайны и предметы, ключевые для продвижения по сюжету. Игроки могут влиять на развитие истории, принимая решения в критических моментах, что ведёт к различным концовкам.





Одна из выдающихся черт "Innocent Nurses" – наличие говорящих часов, которые висят на стене больничной палаты. Этот мистический элемент добавляет игре нотку магического реализма и служит как напоминание о том, что не всё в этой больнице так просто, как кажется. Часы могут предлагать загадочные подсказки или комментарии, которые помогают разгадывать сюжетные арки и могут быть ключом к раскрытию тайн главного героя и его прошлого.