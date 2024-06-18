TiddyTown — это увлекательная игра, действие которой разворачивается в мире, где межпространственный разлом привел к появлению волшебных фольклорных существ среди обычных людей. Вы существуете как полуорк, и спустя 20 лет после этих событий волшебные существа успешно интегрировались в общество, а ваша жизнь стала вполне нормальной.





Вернувшись в свой старый дом, где вы провели детство, вас встречают [Арендодатель] и [Сосед по комнате], готовые помочь вам начать новое путешествие. Теперь вас ждут не только учеба в колледже, но и множество других дел и приключений. Игрокам предстоит исследовать мир, полный магии и чудес, и взаимодействовать с разнообразными персонажами, которые добавляют уникальности и глубины игровой вселенной.





TiddyTown предлагает насыщенный геймплей, сочетающий элементы повседневной жизни и магических приключений. Вас ждут интересные задания, глубокие сюжетные линии и возможность строить отношения с различными персонажами. Погрузитесь в этот чарующий мир и узнайте, какие тайны и открытия ждут вас впереди, когда вы начнете свое новое путешествие.