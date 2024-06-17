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Melissa’s Adventures (18+)

Melissa’s Adventures (18+) Chapter 1

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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 340 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
268

Melissa's Adventures: Древний символ — это захватывающее начало новой серии приключенческих новелл, в которых истории Мелиссы и Науи переплетаются в единый сюжет. Мелисса — влиятельная и целеустремленная молодая женщина, которая использует свои ресурсы и влияние для достижения своих целей. Науи, молодой человек с ацтекским именем, пережил сложное детство, которое оставило глубокий след в его жизни и сделало его более закрытым и загадочным.


В первой главе "Древний символ" Мелисса и Науи сталкиваются с рядом загадок и тайн, связанных с древними артефактами, которые они случайно обнаруживают во время одной из своих экспедиций. Эти артефакты пробуждают давно забытые силы, и теперь герои должны объединить свои усилия, чтобы раскрыть тайны прошлого и понять, как эти открытия могут повлиять на их будущее.


В процессе приключений Мелисса и Науи учатся доверять друг другу и преодолевать внутренние и внешние препятствия. Их взаимодействие становится ключом к решению головоломок и выживанию в опасных условиях, которые тестируют их дружбу и личные убеждения. "Melissa's Adventures: Древний символ" обещает быть захватывающим путешествием, полным приключений, романтики и самопознания.


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Скачать Melissa’s Adventures (18+) 340 Мб Ссылка 2 340 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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