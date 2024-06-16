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ComeCloser (18+)

ComeCloser (18+) 0.19.1

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Версия:
0.19.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
370

ComeCloser — это не только увлекательная игра, но и настоящий технологический прорыв в мире интерактивных развлечений. На первый взгляд, игра может показаться простой, но на деле она включает в себя множество передовых технологий, которые обеспечивают уникальное погружение в игровой процесс.


Одной из ключевых особенностей "ComeCloser" является использование более чем 80 физических мышц для управления движениями тел персонажей, что придаёт им необычайную реалистичность и естественность. Кроме того, игра использует продвинутые алгоритмы симуляции одежды и волос, благодаря которым персонажи выглядят живыми, и их внешность изменяется в зависимости от действий и окружающей среды.


Для полного погружения в игру "ComeCloser" используется VR-рендеринг высокого разрешения, который требует мощного оборудования. Это необходимо для обеспечения бесперебойной и плавной работы игры, особенно при визуализации сложных сцен и детализированных текстур. В будущих обновлениях разработчики планируют добавить поддержку дополнительного оборудования, что позволит расширить возможности и доступность игры для широкого круга пользователей, желающих испытать новый уровень виртуальной реальности.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать ComeCloser (18+) 0.19.1 взлом

Скачать ComeCloser (18+) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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