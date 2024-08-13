Chrono's IF приглашает игроков погрузиться в захватывающий визуальный роман для взрослых, где границы фантазии, романтики и тайн размываются в мире, вдохновленном стимпанком. В этой интригующей истории вы берете на себя роль главного героя, наследника некогда почитаемой семьи, которая была предана и опозорена. Ваше путешествие начинается с разгадывания тайны темного заговора, который изменил вашу жизнь.





В Chrono's IF вам предстоит выполнять второстепенные задания, чтобы получить ценные награды, которые помогут вам выжить и продвинуться в своем пути. Каждое ваше решение будет влиять на развитие сюжета, отношения с персонажами и ваш общий опыт. Стимпанковский сеттинг насыщен разнообразными взаимодействиями и захватывающей сюжетной линией, создавая уникальное и запоминающееся приключение для игроков, ищущих интерактивный и зрелый опыт повествования.





Эта игра является частью вселенной Chronos Legacy Story, но она также автономна и приносит много нового контента. Chrono's IF стремится расширить знания и повествование об этой вселенной, предоставляя игрокам возможность исследовать новый мир и захватывающую историю. Погружайтесь в этот удивительный стимпанковский мир, где ваши выборы имеют значение, и разгадайте все тайны, чтобы восстановить честь своей семьи.