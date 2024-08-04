Horizon of Passion: Madness Mania — это игра, в которой вы возьмете на себя роль молодой девушки, только что достигшей совершеннолетия и готовой показать всем, что она стала взрослой. После многих лет жизни под крылом своих родителей, она наконец получает шанс проявить себя. Однако её круг друзей не отличается глубокими размышлениями, и единственным, у кого есть голова на плечах, является её брат.





Чтобы отпраздновать свой день рождения, она выбирает место, полное реками выпивки и громовой музыки — ночной клуб. В компании своих не самых лучших друзей и брата, она решает показать смелость и доказать всем, что она взрослая. Но эта смелость приводит к серьёзной ошибке, которая становится суровым жизненным уроком как для неё самой, так и для её родителей.





Ситуация осложняется тем, что бизнес её отца терпит крах, и у семьи остаётся только один выход — вернуться к прежней жизни. Они решают уехать в новый город, который более устойчив в финансовом отношении, и начать всё заново. Horizon of Passion: Madness Mania предлагает игрокам глубоко эмоциональное и интригующее приключение, в котором нужно принимать важные решения, справляться с последствиями своих поступков и искать пути к новому началу.