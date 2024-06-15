My Goddess — это захватывающая игра, которая погружает вас в жизнь 26-летнего мужчины в тот день, когда его мир перевернулся с ног на голову. После окончания университета ему удалось устроиться на стабильную, хорошо оплачиваемую работу и наслаждаться жизнью с отцом и красивой девушкой. Но однажды все идет наперекосяк, и жизнь превращается в хаос.





В этот ненавистный день всё меняется: транспортные забастовки усложняют ситуацию, делая невозможным покинуть город. В поисках утешения вы решаете отправиться в бар отеля, чтобы забыться и расслабиться. Именно здесь начинается ваше удивительное приключение.





My Goddess предлагает игрокам уникальный опыт, полный диких событий, испытаний и заманчивых возможностей. Вам предстоит принимать важные решения, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Погружайтесь в этот мир, исследуйте новые горизонты и найдите свою Богиню, которая ждет вас.