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My Goddess (18+)

My Goddess (18+) 0.01

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.01
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 345 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40

My Goddess — это захватывающая игра, которая погружает вас в жизнь 26-летнего мужчины в тот день, когда его мир перевернулся с ног на голову. После окончания университета ему удалось устроиться на стабильную, хорошо оплачиваемую работу и наслаждаться жизнью с отцом и красивой девушкой. Но однажды все идет наперекосяк, и жизнь превращается в хаос.


В этот ненавистный день всё меняется: транспортные забастовки усложняют ситуацию, делая невозможным покинуть город. В поисках утешения вы решаете отправиться в бар отеля, чтобы забыться и расслабиться. Именно здесь начинается ваше удивительное приключение.


My Goddess предлагает игрокам уникальный опыт, полный диких событий, испытаний и заманчивых возможностей. Вам предстоит принимать важные решения, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета. Погружайтесь в этот мир, исследуйте новые горизонты и найдите свою Богиню, которая ждет вас.


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Информация о модах

полная версия

Скачать My Goddess (18+) 0.01 взлом

Скачать My Goddess (18+) 345 Мб Ссылка 2 345 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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